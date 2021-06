Ratingen : Neue Mieter für die Innenstadt

Die ehemalige Douglas-Filiale auf der Oberstraße wird aktuell umgebaut. Ab Sommer ist dort das Kundenzentrum der Stadtwerke Ratingen zu Hause. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Douglas, Hussel, Weltbild – die Pandemie hinterlässt leere Schaufenster in der Ratinger Innenstadt. Immobilienvermittler gehen neue Wege und finden für zwei Ladenlokale eher untypische Mieter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Pandemie hat in der Ratinger Innenstadt Spuren hinterlassen. Einige Geschäfte werden ihre Türen trotz Förderprogrammen nicht mehr öffnen. Eine der ersten, die Anfang Dezember ihre Schließung bekannt aben war die Parfümeriekette Douglas in der Oberstraße 12. Es folgte nur einen Tag später die Weltbild-Filiale (Oberstraße 36-42) und später die Confiserie Hussel (Oberstraße 19).

Alle Unternehmen unterstreichen, dass die Schließung auf eine wenig zufriedenstellende wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen sei. Was auch immer der Grund für die Schließung ist – Corona oder zu wenig Umsatz – die leeren Schaufenster reißen eine Lücke in die Ratinger Flaniermeile.

Zumindest zwei dieser Flächen konnten inzwischen wieder vermietet werden. So ziehen in die ehemalige Douglas-Filiale die Stadtwerke Ratingen mit einem Kundencenter ein. Ein Nagelstudio bringt Leben in die Hussel-Filiale. Vermittelt hat in beiden Fällen die Firma Eugen Lehmkühler.

„Die meisten klassischen Filialisten expandieren derzeit kaum oder gar nicht oder schließen sogar bundesweit einige Filialen, wie Douglas. Zu normalen Zeiten wäre die Filiale von Douglas in Ratingen, die sich in der besten Lage befindet, wieder an einen Einzelhändler neu vermietet worden. In der aktuellen Marktsituation muss man als Makler jedoch auch andere Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigen und kreativ sein, um einen Mietvertragsabschluss für eine Einzelhandelsfläche vermitteln zu können“, erläutert Stephan Lahme, Teamleiter der Vermietungsabteilung bei Eugen Lehmkühler den ungewöhnlichen Nachmieter von Douglas in Ratingen.

Für die Ratinger Stadtwerke ein Glücksfall: „Wir wollen mittendrin sein“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Bunse. „Das neue Ladenlokal bietet dazu die optimalen Bedingungen, denn zentraler geht es kaum. Gleichzeitig wollen wir ein neues Kundenerlebnis schaffen.“ Man setze auf eine moderne Architektur und ein neues ganzheitliches Beratungskonzept.

Auch die ehemalig durch Hussel genutzte Ladenfläche in der Oberstraße 19 hat durch die Vermittlung des Unternehmens einen neuen Mieter: Dort eröffnet demnächst ein Nageldesign Studio. Die Süßwarenkette Hussel hatte den Laden erst 2017 angemietet – durch Corona musste die Süßwarenkette Insolvenz anmelden.

„Mit 24 erfolgreichen Vermittlungen in der 1 A-Lage von Ratingen kennen wir den Standort bestens und verfügen über die größte Kartei von vorgemerkten Suchanfragen für diesen Standort. Der Nachmieter von Hussel ist bereits in Ratingen außerhalb der Innenstadt mit einer Filiale vertreten und hat das Ladenlokal nun als weiteren Standort angemietet. Auch bei der Vermarktung der Flächen von Gerry Weber (Marktplatz 18), Ernstings Family (Marktplatz 19), Cecil (Marktplatz 20) oder Nanu-Nana, Hunkemöller, der Mayerschen Buchhandlung und weiteren Geschäften auf der Oberstraße hatte Lehmkühler seine Finger im Spiel.