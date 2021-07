Ratingen : Nähwerkstatt in der evangelischen Gemeinde

West In den Sommerferien hält die evangelische Kirchengemeinde ein Angebot für Erwachsene bereit: Wer Lust und Zeit hat, kann eine eigene, ganz persönliche Decke für ein Baby nähen.

Für das Beisammensein gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Die Treffen in der Teestube der Versöhnungskirche in Ratingen-West, Maximilian-Kolb-Platz 18 finden vom 9. bis 13. August jeweils in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr statt. Die Anmeldung (die Anzahl der Plätze ist begrenzt) ist ab sofort möglich bei Katharina Radimersky, Telefon 0151/40801364 (auch WhatsApp), oder per E-Mail. Das Angebot ist kostenfrei.