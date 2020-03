Spritztour : Nächtliche Fahrt mit gestohlenen Baggern endet im Polizeigewahrsam

Für eine Spritztour entwendeten fünf junge Leute die Geräte. Anwohner wurden durch den Lärm aufmerksam.

(RP) Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Sonntag gleich fünf Personen (vier junge Männer und eine junge Frau) vorläufig festnehmen konnte: Das Quintett hatte gleich mehrere Bagger in Heiligenhaus und Ratingen für eine Spritztour entwendet und dabei so viel Lärm gemacht, dass mehrere Anwohner aus dem Schlaf gerissen wurden und die Polizei alarmierten.

Kurz nach Mitternacht wurde zunächst ein Anwohner an der Schulstraße in Heiligenhaus geweckt. Von seinem Fenster aus beobachtete er den Diebstahl eines Radladers im Wert von rund 25.000 Euro und informierte unmittelbar die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Radlader verlassen an der Hülsbecker Straße, quer über drei Parkbuchten abgestellt, aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Fahndungen nach den flüchtigen Tätern blieben zunächst erfolglos.

Gegen 2 Uhr wurde dann ein anderer Anwohner, diesmal in Ratingen-Hösel, um den Schlaf gebracht. Der 41-Jährige konnte von seinem Fenster an der Straße Am Rennbaum zwei vermummte Personen sehen, die zwei auf dem Baugrundstück abgestellte Bagger wegfuhren. Vorbildlich informierte er umgehend die Polizei, die zeitnah am Tatort erschien und die Verfolgung der gestohlenen Fahrzeuge aufnahm.

Bei Erblicken der Polizei stoppten die Baggerführer die Fahrzeuge und flüchteten zunächst zu Fuß über den Brockhorstweg in Richtung Panoramaradweg. Ein 21-jähriger Heiligenhauser konnte unmittelbar durch zwei Beamte gestoppt und anschließend vorläufig festgenommen werden, der zweite Fahrer entkam zunächst unerkannt.

Weitere Einsatzkräfte kontrollierten anschließend einen den Baggern vorausfahrenden weißen Opel Corsa mit Essener Städtekennung. In dem Fahrzeug konnten drei Essener im Alter von 18 bis 22 Jahren festgestellt werden. Sie gaben zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.

Der zweite, zu diesem Zeitpunkt noch flüchtige Baggerfahrer konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch eine Streifenwagenbesatzung auf der Höseler Straße angetroffen werden. Der 18-jährige Heiligenhauser wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht.