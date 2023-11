Musik in Ratingen Ein Klavierabend mit Nadia Singer

Nadia Singer, in Rostow am Don geboren, begann dort mit dem Klavierstudium. 2012 kam sie nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar bei Grigory Gruzman ihr Studium fortzusetzen. Im Frühjahr 2013 gewann sie den Internationalen Rachmaninow-­Wettbewerb in Frankfurt/Main, und im Herbst 2013 hat sie Lutz Görner (Rezitator und Moderator) und dessen Ehefrau Karin Kulmer (Dramaturgin und Agentin) in Weimar kennengelernt.