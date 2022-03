Jugend musiziert : Nachwuchsmusiker sind erfolgreich

Ratingen/Kreis Mettmann 14 Teilnehmer aus dem Kreis qualifizieren sich für Bundeswettbewerb.

(RP) Was sich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Hilden abzeichnete, wurde jetzt beim Landeswettbewerb in Detmold bestätigt: Der musikalische Nachwuchs im Kreis Mettmann musiziert auf hohem Niveau und kann sich im Landesvergleich sehen lassen.