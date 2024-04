Nachruf auf Gabriele Hannen Kreativität war ihr Leben

Da saß sie nachts am PC und schrieb. Sie feilte an jedem Wort, an jeder Zeile. Ihre Sätze waren überraschend, kämpferisch, ja auch gefürchtet. Denn Gabriele Hannen hatte einen eigenen Stil, der sich nicht in irgendwelche Schubladen pressen ließ. Und auch deshalb war sie als Autorin so wichtig für ihre Stadt, in der sie am 11. Juli 1947 geboren wurde. Ratingen war ihre Heimatscholle. Sie hat dort ganz viel erlebt und viel bewegt. Sie war streitbar – und unglaublich kreativ. Wer sie nur auf ihre journalistische Tätigkeit reduzieren wollte, der lag in seiner Einschätzung komplett falsch.