Nachhaltig leben in Ratingen : In Nermins Garten ist immer Erntezeit

Nermin Ischebeck betreut Parzellen, auf denen ihre Kunden Gemüse selbst groß ziehen und ernten. Ein Konzept, das immer mehr Anhänger findet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ratingen/Mettmann Interesse am Landbau – aber keine eigene Parzelle? Da weiß Bio-Landwirtin Nermin Ischebeck Rat. Sie bietet Selbsterntegärten an, auch in Ratingen.

Von Sandra Grünwald

Wer keinen eigenen Garten hat, kann sich bei Nermins Garten einen Selbsterntegarten pachten. Das ist eine Ackerparzelle, die bereits bepflanzt ist, und die der Pächter dann pflegen und ernten kann. Mit den Selbsterntegärten hat Nermin Ischebeck bereits 2015 angefangen. „Damals gab es das vor Ort noch nicht“, erzählt sie. In einer Fachzeitschrift entdeckte sie dieses Konzept, nahm Kontakt zu Kollegen in Bergisch Gladbach auf und realisierte es gleich an zwei Standorten – in Mettmann sowie auf dem Buscher Hof in Ratingen.

Nermin Ischebeck führte durch ihren Naturgarten am Benninghofer Weg. Foto: Blazy, Achim (abz)

„Ich pflanze und säe vor“, erklärt die Bio-Landwirtin. „25 Gemüsekulturen in 45 Reihen.“ Überwiegend gängige Gemüsesorten und Kräuter wachsen in den Selbsterntegärten, wobei Nermin Ischebeck auch gerne auch die unbekannten Pflänzchen anbaut, wie Rübstiel oder Mairübchen. „In diesem Jahr gibt es Süßkartoffeln.“ Außerdem sind drei Wunschreihen vorgesehen, in denen die Pächter anpflanzen können, was sie wollen. Die Pflanzen und Samen können sie ebenfalls direkt bei Nermin Ischebeck bekommen, die einmal pro Woche vor Ort ist, um Fragen zu beantworten.

Info Informationen über die selbst gepflegten Gärten Termin Am Samstag, 17. April, findet ab 15 Uhr ein Informationsnachmittag zu den Selbsterntegärten statt. Eine Anmeldung dazu ist bereits jetzt per Mail möglich. Ob die Veranstaltung vor Ort oder online stattfinden wird, muss momentan noch offen bleiben. Kontakt und weitere Informationen zu den Selbsterntegärten auf der Website: www.nerminsgarten.de

„Ich habe da einen Bildungsauftrag“, meint sie, „und bringe den Leuten das Gärtnern bei.“ Es sind also überhaupt keine Vorkenntnisse nötig, um einen Selbsterntegarten zu pachten. „Mit einem Selbsterntegarten lernt man die Gartensaison kennen“, weiß sie. „Natürlich macht man auch Fehler.“ Als Kräuter-Expertin gibt Nermin Ischebeck gerne Tipps, was die Verwendung von Beikräutern betrifft. „Man muss nicht alles wegschmeißen.“ Viele Beikräuter, wie Löwenzahn oder Brennnesseln können zu leckeren Salaten oder Suppen verarbeitet werden. Denn das ist eine der Hauptbeschäftigungen: das Beikräuter jäten. Da die Selbsterntegärten nicht mit Chemie behandelt werden, sprießen die Beikräuter natürlich ebenfalls und allzu viel davon können die Gemüse- und Kräuterpflanzen ersticken.

Außerdem lernen die Pächter, dass es auf den gewachsenen Ackerböden gar nicht notwendig ist, so viel zu gießen. „Wir haben schweren Boden, der das Wasser gut hält“, erklärt Nermin Ischebeck. Wenn die Pflanzen nun nicht so oft gegossen werden, bilden sie tiefere Wurzeln aus und kommen mit trockenen Sommern besser zurecht. In Behältern ist Wasser zum Gießen der Pflanzen vorhanden. „Als wir vor zwei Jahren den ganz trockenen Sommer hatten, bin ich mit dem Wasser nicht mehr hinterhergekommen“, erzählt Nermin Ischebeck. „Da habe ich die Leute gebeten, vorsichtshalber Wasser von Zuhause mitzubringen. Das war überhaupt kein Problem.“ Und gegossen wurde nur, was wirklich nötig war. Zwei Größen an Selbsterntegärten bietet Nermins Garten an – eine Parzelle für ein bis zwei Leute für 214 Euro und eine Doppelparzelle, die eine ganze Familie satt bekommt, für 388 Euro. „Wenn man das Gemüse, das man erntet, im Bioladen kaufen würde, würde man zwei bis dreimal soviel zahlen“, weiß die Bio-Landwirtin.

Und natürlich sind die erlernten Fähigkeiten und Kenntnisse nicht zu bezahlen. Auch Kinder haben viel Freude am Pflegen und Ernten des Gemüses. Überhaupt fördert dieses Konzept die Wertschätzung – zum einen des Gemüses selbst, denn es ist schon etwas Besonderes, wenn man die Früchte seiner Arbeit ernten und auf den Teller bringen kann – zum anderen die Wertschätzung des Gärtnerberufs. „Man bekommt einen anderen Blick auf die Arbeit des Gärtners, sieht, wieviel Arbeit es braucht, bis ein Kohlrabi geerntet werden kann.“