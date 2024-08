Sozialkaufhäuser des SkF Nachhaltig einkaufen für die Umwelt in Ratingen

Ratingen · Rock und Rolli bietet Kleidung zu kleinen Preisen an. In der Möbelkammer werden gebrauchte Möbel angeboten. Doch auch Second Hand- und Designer Mode gibt es nachhaltig in Ratingen.

09.08.2024 , 14:58 Uhr

Bei Rock und Rolli finden Kunden eine große Auswahl an Kleidungsstücken. Foto: SkF