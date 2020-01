Lintorfer treffen sich : Nachbarschaft wie aus dem Bilderbuch

Die Nachbarschaft feierte gerne, im Sommer vorzugsweise draußen an der langen Tafel. Foto: RP/Treckmann

Rund 50 Jahre nach dem Erstbezug treffen sich Nachbarskinder aus einem Lintorfer Neubaugebiet wieder.

Es gibt reichlich Möglichkeiten und Gründe, sich über die Bewohner von nebenan zu ärgern. Sei es das unzureichend geputzte Treppenhaus, der bellende Hund, der Rauch vom Grill und vieles mehr. Denn wie hieß es schon bei Friedrich Schiller: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.“ (Wilhelm Tell, 4. Akt, 3. Szene). Nicht in jeder Nachbarschaft geht es problemlos zu. In der heutigen Zeit, wo viele Menschen häufig umziehen, werden Nachbarn oft kaum noch wahrgenommen, man kümmert sich nicht darum, was der Nachbar denkt.

„Wir haben es noch anders kennengelernt“, sagt Nicole Treckmann. Anfang der Siebziger ist ihre Familie in ein Neubauhaus für 16 Familien an die Mühlenstraße in Lintorf gezogen. Es gab insgesamt 24 Kinder, die quasi wie eine große Familie aufgewachsen sind. „Wir sind zusammen groß geworden, gemeinsam zur Schule gegangen, haben zum Glück noch draußen gespielt. Eltern haben mit Eltern Unternehmungen gemacht, die Kinder zusammen sowieso. Es ging gemeinsam auf den Spielplatz oder ins Schwimmbad. Hausfeste oder Karnevalsfeiern, im Hausflur oder einfach nur draußen vor der Tür, durften nicht fehlen und die Vermieter waren immer mit dabei“, erinnert sich Treckmann. Die Familien waren gegenseitig Urlaubsvertretung, Babysitter oder Aushilfskoch. Haustiere wurden untereinander „ausgeliehen“ und so manch ein Kind ist mit der anderen Familie auch schon mal in Urlaub gefahren. „Es war eine schöne Kindheit mit einer Nachbarschaft, welche es in der heutigen Zeit eher nicht mehr gibt“, so Treckmann.

Info 16 Familien bezogen den Neubau im Jahr 1973 Wann Im Jahr 1973 zogen 16 Familien in das Neubauhaus an der Mühlenstraße in Lintorf, und zwar mit 25 Kindern. Was Vor allem wurde gemeinsam gefeiert, im Sommer vorzugsweise auf der Wiese am Haus, wo alle Platz hatten. Wiedersehen Am vergangenen Wochenende trafen sich nun viele der ehemaligen Nachbarskinder in Lintorf wieder und hatten viel zu erzählen.

Aus den Kindern von damals wurden Erwachsene und sie zogen aus. Auch von den Eltern leben heute nur noch zwei an der Mühlenstraße. Aber die „Kinder“ haben in den Folgejahren den Kontakt zueinander aufrecht erhalten. Zwar nicht jeder mit jedem, aber irgendwie ging niemand „verloren“. Ein paar von ihnen sind in Lintorf geblieben, andere verschlug es in die umliegenden Städte und einen bis nach Hamburg.

Jetzt gab es ein großes Wiedersehen mit (fast) allen in einer Gaststätte unweit der Mühlenstraße. 17 der ursprünglich 24 „Kinder von damals“ trafen sich zu einem von Treckmann organisierten geselligen Beisammensein. Alte Fotos machten die Runde, und sie schwelgten in Erinnerungen. Erinnerungen an das Pony im Hausflur, das sein „Geschäft“ dort erledigte, an die vielen Handarbeitsstücke für die Schule, die Treckmanns Mutter für alle Kinder gefertigt hatte, die Klopfzeichen, die man mit dem Kind der Nachbarwohnung ausgetauscht hatte, die vielen gemeinsamen Feste und einiges mehr. Und alle waren sich einig: „ Das war echt eine tolle Kindheit und Nachbarschaft…. so wie aus Büchern…”.

Zu Karneval wurde an der Mühlenstraße nicht nur gefeiert, sondern auch Musik gemacht. Foto: RP/Treckmann

Ein fröhliches Wiedersehen feierten die ehemaligen Nachbarskinder jetzt in Lintorf. Foto: Blazy, Achim (abz)