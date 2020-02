Unwetter : Nach Orkan Sabine: Die Gefahr bleibt

Insgesamt sei die Stadt glimpflich davon gekommen, so die Bilanz der Einsatzkräfte. Der Wochenmarkt fällt heute aus.

Die gute Nachricht vorweg: Es hätte nach den Prognosen weitaus schlimmer kommen können. Aus Sicht der Feuerwehr ist die Stadt glücklicherweise von größeren Schäden verschont geblieben. Auch am Montag mussten die Einsatzkräfte noch Sturmschäden beseitigen. Insgesamt rückte man zu 23 sturmbedingten Einsätzen aus. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. Im Tagesverlauf kam es immer wieder zu Sturmböen mit Niederschlägen, auch Hagel war dabei. Mit einer Wetterbesserung sei erst am Donnerstag zu rechnen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Einheiten Information und Kommunikation, die Führungsgruppe sowie die Einheiten aus Lintorf, Hösel und Mitte. Bereits am Sonntagmittag hatte man strategische Vorbereitungen besprochen, mit dabei waren Bürgermeister Klaus Pesch und Erster Beigeordneter Rolf Steuwe.

Die Verwaltung hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, dass Schulen und städtische Kitas am Montag geschlossen bleiben. Der Bürgermeister erklärte unter anderem auf seiner Facebook-Seite: „Mit der Entscheidung, die städtischen Schulen und Kitas für den Regelbetrieb zu schließen (bei gleichzeitiger Entscheidung für einen Notdienst in den Kitas der Stadt Ratingen) war und ist nicht eine Dienstbefreiung für das Lehrpersonal verbunden.“ Das gehe auch gar nicht, weil Lehrer Landesbedienstete seien, meinte er. Das Schulministerium habe aber gerade nicht entschieden, die öffentlichen Schulen am Montag landesweit zu schließen. „Ich gehe somit davon aus, dass die Lehrer am Montag sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen anwesend sind und wie an jedem anderen Tag Dienst haben“, meinte Pesch auf Facebook.