Ratingen : Nach FDP-Kritik: CDU stellt sich vor Bürgermeister

(kle) Nach der Kritik von FDP-Chefin Tina Pannes am Führungsstil von Bürgermeister Klaus Konrad Pesch haben sich Stadtverband und Fraktion der CDU demonstrativ vor ihren Bürgermeister-Kandidaten gestellt.

„Aus jeder Zeile der FDP-Stellungnahme schreit die persönliche Enttäuschung der Vorsitzenden heraus, dass Bürgermeister Pesch seine Mitgliedschaft in der FDP niedergelegt hat, um den Parteien und den Bürgern seine Parteiunabhängigkeit deutlich zu machen“, heißt es in einer Erklärung.

Jetzt eine angebliche schlechte Stimmung in der Verwaltung als Vorwand dafür vorzuschieben, dass Pesch im Wahlkampf 2020 nicht mehr von der FDP unterstützt werden könne, sei völlig unglaubwürdig und mehr als schlechter Stil. Dabei wisse doch jeder, dass es in jedem Betrieb zufriedene und weniger zufriedene Mitarbeiter gebe und es heutzutage völlig normal sei, dass es zu Personalwechseln zwischen Unternehmen wie auch zwischen Verwaltungen komme. Die CDU benannte „persönliche Attacken, die vor der familiären Situation des Bürgermeisters nicht Halt machen“. Dieser schlechte Stil erinnere an Politschlammschlachten à la Donald Trump, die nur auf persönliche Verletzungen abzielten, statt mit überzeugender Sachpolitik zu punkten. „Wir sollten uns vor der Wahlkampfphase alle darauf besinnen, dass wir uns für das Gemeinwohl der Stadt und der Bürger engagieren und auf persönliche Schlammschlachten und Diffamierungen verzichten“, heißt es in dem CDU-Schreiben.