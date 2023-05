Ratinger Feuerwehrchef hält Ansprache „Bin sicher, dass wir nicht alle wieder im Dienst sehen werden“

Verwunderte Passanten erlebten am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr eine eindrucksvolle Demonstration der Ratinger Feuerwehr. Diese war mit Dutzenden Einsatzfahrzeugen in der Innenstadt vorgefahren, um auf dem Marktplatz erneut ihre Solidarität mit den bei einem Einsatz am Donnerstag, 11. Mai, in Ratingen West zum Teil schwer verletzten Einsatzkräften zu demonstrieren. Bei dieser Gelegenheit sprachen Feuerwehrchef René Schubert und Personalrätin Gesche Hansmeier mit den Feuerwehrleuten, bevor diese unter Blaulicht und Martinshorn die Innenstadt wieder verließen.