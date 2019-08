Gesundheit : Nach der Arbeit in die Sauna

Das Bad in Lintorf bietet im September spezielle Aroma-Aufgüsse an.

Ratingen (RP) Die Sauna in Ratingen-Lintorf heißt ihre Gäste am Donnerstag, 5. September, mit ausgefallenen Düften in der neuen Saunasaison willkommen. Bei den Sonderaufgüssen in der Bambus-Sauna erwarten die After-Work-Sauna-Besucher die Aromen Anis-Orange und Nana-Minze.