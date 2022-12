Nach Brand in Homberg Süd Homberg Süd: Warten auf Nahversorger

Nach dem verheerenden Brand, bei dem im September des Jahres 2021 unter anderem der Frischemarkt in Homberg Süd zerstört wurde, hat sich aus Sicht der Bürger so gut wie nichts getan. Lange Zeit stand dort – sehr zum Ärgernis der Anwohner – die Ruine still. Der Abriss konnte erst geschehen, nachdem die Versicherung grünes Licht gegeben hatte. Unmittelbar nach dem Brand waren die CDU-Ratsmitglieder Claudia Luderich und Mechthild A. Stock aktiv geworden und baten die Verwaltung in einem Antrag, alles für einen Wiederaufbau zu tun und nach einer Interimslösung zu suchen.