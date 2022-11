Ratinger Frischemarkt Nach Brand fehlt weiter Einzelhandel

Der Schock, so erzählen Bürger, sitzt immer noch tief. Es ist eine aufwühlende Erinnerung an die Nacht im September des Jahres 2021, als der Frischemarkt und das griechische Restaurant auf der Steinhauser Straße in Flammen aufgingen. Seit dieser Zeit warten die Menschen auf einen adäquaten Ersatz. Ärger und Wut sind nach wie vor präsent, denn man bekommt die Aktivitäten in Stadtteilen wie Tiefenbroich, Lintorf und Eggerscheidt natürlich mit. Dort sind Umgestaltungen geplant – also Maßnahmen, die insgesamt die Lebens- und Aufenthaltsqualität verbessern sollen. Doch auch in Homberg wird sich endlich etwas tun, wie Claudia Luderich (CDU), Vorsitzende des Bezirksausschusses, auf RP-Anfrage versicherte.