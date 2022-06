Wilde Verfolgungsjagd in Ratingen : Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrechern 

Homberg Eine Anwohnerin in Homberg hatte die Männer auf frischer Tat ertappt. Eine Verfolgungsjagd verlief erfolglos.

(RP/kle) Böse Überraschung: Am Mittwochmittag hat eine 48-jährige Ratingerin zwei Einbrecher auf frischer Tat in ihrer Wohnung am Fürstingweg in Homberg ertappt, als sie nach Hause zurückkehrte. Die Männer flohen in einem schwarzen VW Golf. Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte das Täterfahrzeug über die A 44 Richtung Düsseldorf, konnte dieses jedoch trotz eines ebenfalls zur Fahndung eingesetzten Hubschraubers der Polizei nicht mehr stellen.