Angedacht : Mut machender Slogan: „Es geht! Anders“

„Es geht! Anders.“, so lautet das diesjährige Motto der Fastenaktion des Katholischen Hilfswerkes MISEREOR. Dieser Slogan ist für mich ein solcher hoffnungsvoller und Mut machender Satz. In einer Zeit, in der vieles Gewohnte und Vertraute gerade nicht (und nur sehr eingeschränkt) geht, in einer Welt mit all ihren großen Herausforderungen wie Klimawandel, Krieg, Armut und Verletzung von Menschenrechten richtet MISEREOR unseren Blick mit dem Zuspruch „Es geht! Anders.“ gerade in dieser Fastenzeit auf das, was sich mir und uns – bei allem Wandel und aller Veränderung – als eine mögliche andere Sichtweise aufzeigt. Ohne die Not, das Problem oder das Schwere unter den Teppich zu kehren einmal bewusst auf das zu schauen, „was geht“, wenn auch anders, ohne alles vorschnell zu relativieren, einmal bewusst auf das zu blicken, was wirklich im Leben zählt und mich und die Anderen bereichert, ist nicht nur in dieser Fastenzeit für mich eine lohnende Perspektive und einzuübende Haltung.