Ratingen : Städtische Musikschule hat viele Corona-Hürden gemeistert

Ratingen Der Befund ist klar: Natürlich hatten die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung in den vergangenen zwei Jahren auch Auswirkungen auf die Arbeit der Musikschule.

Jazz in Ratingen : Tragödchen kommt in dieser Woche im Doppelpack

In kindgerechten Videos stellen Schüler der Musikschule ihre Instrumente online (www.musikschule-ratingen.de) unter „Kinderkonzert/Instrumentenvideos“ vor. Orchesterinstrumente aus den Bereichen Streicher, Holzbläser, Blechbläser und Schlagzeug sind ebenso dabei wie Blockflöte, Klavier, Keyboard, Harfe und Gitarre. Das Mitsingen in unserem Kinder- und Jugendchor ist der schnellste Weg zum Musizieren in einer tollen Gruppe. Natürlich finden Sie auf der Homepage auch die „Entgeltsatzung“ mit den Musikschul-Tarifen. Gerne berät die Musikschule telefonisch unter (02102) 550-4030, -4032 oder -4034.Anmeldungen zu den Orchesterinstrumenten sind nicht nur besonders willkommen, sondern eröffnen auch den Weg in die Gemeinschaft der verschiedenen Orchesterformationen der Musikschule. Hier werden wiederum die „tiefen“ Instrumente jeder Kategorie (Cello, Kontrabass, E-Bass, Fagott, Tuba) besonders gefördert.