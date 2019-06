Ratingen : Musikschule plant Blockflöten-Kreis

Ratingen (RP) Die Städtische Musikschule Ratingen, Poststraße 23, lädt Menschen im Alter von 60 oder mehr Jahren ein, an zwei Schnupperterminen kostenfrei auszuprobieren, ob sie sich in einem Blockflöten-Musizierkreis zusammenschließen möchten.

Am 3. und 10. Juli ab 18 Uhr erläutert Musiklehrer Werner Brandt den Interessierten die Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens. Die Musikschule bittet um vorherige Anmeldung, entweder telefonisch unter 02102 550-4032 oder per E-Mail an robert.fink@ratingen.de.