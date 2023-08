Musikschule Ratingen Steinway-Flügel wird bei Begrüßungskonzert vorgestellt

Zu einem besonderen Konzert laden die Lehrkräfte der Städtischen Musikschule Ratingen für Samstag, 9. September, um 18 Uhr in den Ferdinand-Trimborn-Saal an der Poststraße 23 ein. „Enthüllt!“, so der Hinweis auf dem Veranstaltungsplakat, hat in diesem Fall eine spezielle Bedeutung: Der neue Steinway-Flügel wird eingeweiht.