Heiligenhaus Musikschule freut sich auf Besucher

Wer sich für die Geschichte der Heiligenhauser Musikschule interessiert, findet auf deren Homepage eine liebevoll und ausführlich gestaltete und bebilderte Chronik. Offiziell am 1. Oktober 1969 wurde die Institution gegründet. Aber die Vorarbeiten reichten noch etliche Jahre weiter zurück. Dazu heißt es: „Bereits im Jahr 1960 bot das Jugendamt der Stadt im Rahmen der Jugendpflegearbeit Blockflöten- und Mundharmonikerkurse sowie offene Singstunden an. Dieses Anfangsangebot erweiterte sich bald mit dem Unterricht im Fach Violine, einer Kammermusikgruppe und einem Orff-Spielkreis. Nachdem im Jahr 1968 7 nebenamtliche Lehrkräfte unter der Führung von Dr. Walter Kaiser bereits 290 Schüler unterrichteten, erkannte die Verwaltung der Stadt die Notwendigkeit der Erweiterung des instrumentalen Angebots, um die jugendpflegerische Arbeit noch besser stützen zu können. Die zunächst nebenamtliche Leitung übernahm Hilmar Krause, zu jener Zeit hauptamtlich als Studienrat am hiesigen neuen Gymnasium tätig. Später – 1979 sollte daraus eine hauptamtliche Leitertätigkeit werden. Von zunächst 301 Schülern im Jahr 1970 steigerte sich die Anzahl der unterrichteten Kinder und Jugendlichen bis zum Jahr 1979 auf ca. 900.“