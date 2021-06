Neue Ideen für Heiligenhaus : Öffnung: Musikschule präsentiert sich neu

Heiligenhaus Die Musikschule hat eine neue Webseite. Sie soll die Digitalisierung an der Musikschule voran bringen. Neuester Clou: Am Tag der offenen Tür kann man hier mit Musiklehrern und Förderverein chatten.

„Aber uns war früh klar, dass es aufgrund der Pandemie auch in diesem Jahr noch nicht möglich sein wird, die Räume zu öffnen“, sagt Musikschulleiter Christopher Thomas. Eine andere Idee musste her: „Etwa im Februar gab es dann den Impuls, das über unsere Webseite zu machen.“

Die grundlegende Überarbeitung des Online-Auftritts erfolgte dabei ganz bewusst kurz vor dem 19. Juni, dem Tag der offenen Tür. Welche Möglichkeiten sich nun bieten, das erklärt Ottenjann: „Auf eigenen Seiten stellt sich zum Beispiel das Kollegium vor.“ Der Clou zum Tag der offenen Tür: „Wir haben eine Chatfunktion eingebaut, über die die Interessierten am 19. Juni, dem Tag der offenen Tür, mit den Lehrerinnen und Lehrern, wie auch dem Förderverein persönlich in Kontakt treten können“, das funktioniert entweder über einen schriftlichen Chat oder über eine Videokonferenzfunktion.

Außerdem stehen für den Musikschul-Alltag nun alle wichtigen Dokumente, beispielsweise für die Anmeldung, in einem gesonderten Download-Bereich zur Verfügung oder – und auch das ist neu – jedes Mitglied des Kollegiums hat einen Downloadbereich, in dem es Dateien hochladen kann, beispielsweise Hörproben oder auch Dokumente, zum Beispiel Noten.

„Vergessene Noten sind immer wieder ein Thema“, wirft Kaiser wissend ein. So stellen sich auch die einzelnen Ensembles vor, es gibt einen Einblick in die Geschichte und die „Flyin Tunes“, bei denen Ottenjann selbst spielt, und die Singing People präsentieren sich. Ebenfalls ganz neu: Etwa 20 Filme, die auch über die Webseite für einen ganz persönlichen Eindruck sorgen, auch wenn man das Kollegium und das Instrument eben gerade nicht persönlich kennenlernen kann. Die Videos hat Dr. Tobias Kaiser gedreht.

Er weiß, gerade Kinder wollen was sehen und am liebsten auch anfassen, da letzteres derzeit eben schwierig ist, ging es vor allem um anschauliche Videos: „Man bekommt 15 Lehrer auch nicht mal so einfach unter einen Hut, deswegen waren das dann so einige Samstage und Sonntag, an denen mit dem Kollegium gedreht wurde“, verrät Kaiser, der eigentlich der hauseigene Fotograf ist, sich nun aber auch mit Filmdreh und -schnitt beschäftigt hat. „Profis hätten wir uns einfach nicht leisten können.“