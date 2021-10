Heiligenhaus : Musikschule bietet Ukulele-Workshop an

Die Musikschule Heiligenhaus bietet ab 15. November einen Ukulele-Workshop an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Musikschule bietet einen „Ukulele-Workshop“ an, der am Montag, 15. November, startet und an sechs Terminen, jeweils montags, 17 bis 18.30 Uhr, musikalische Grundlagen des Musizierens mit Kindern vermitteln will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

() Mit dem Medley der beiden Klassiker „Somewhere over the Rainbow“ und „What a Wonderful World“ hat der Hawaiianer Israel Kamakawiwo’ole, kurz „Iz“, die Ukulele in die Charts gebracht, seitdem ist das Instrument beliebt. Das kleine Geschwisterchen der Gitarre hat vier Saiten und vor allem den Vorteil, dass es sehr kompakt ist.

Gerade für den Einsatz in der pädagogischen Arbeit bringe die Ukulele als Instrument viele Vorteile mit, findet man an der Heiligenhauser Musikschule. Aus diesem Grund bietet die Musikschule einen „Ukulele-Workshop“ an, der am Montag, 15. November, startet und an sechs Terminen, jeweils montags, 17 bis 18.30 Uhr, musikalische Grundlagen des Musizierens mit Kindern, Grundkenntnisse, Spieltechniken und Stilmittel auf der Ukulele sowie unter anderem auch Möglichkeiten für den Einsatz im Arbeitsalltag mit Kindern vermitteln will. Der Kurs richtet sich an pädagogische Fachkräfte in Kindergärten, Grundschulen und sonstige Interessierte.

„Das Instrument ist leicht zu erlernen und klingt als Begleitinstrument beim gemeinsamen Singen und Musizieren sehr angenehm“, heißt es dazu aus der Musikschule. Außerdem sei das Instrument relativ robust, preiswert in der Anschaffung, und lasse sich leicht transportieren und verstauen.

Am Montag, 15. November, startet der Ukulele-Workshop, der von einem neuen Gesicht an der Musikschule angeboten wird: Wiebke Wengel. Sie ist die Nachfolgerin von Monika Synoracki, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat und betreut nun die musikalische Früherziehung, die JeKids, lehrt die Blockflöte und leitet nun den Ukulele-Kurs für pädagogische Fachkräfte. Zum Workshop-Programm gehören außerdem Kinder-, Volkslieder und Evergreens und wie sie gesungen und gespielt werden. Außerdem: Tricks für das eigene Weiterlernen und Möglichkeiten für den Einsatz der Ukulele im Arbeitsalltag mit Kindern.