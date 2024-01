Musik in Ratingen Große Konzertreise verbindet Kontinente

Es beginnt mit einer Hommage an Charles Aznavour am Samstag, 13. Januar, um 17 Uhr im Gemeindehaus „Haus am Turm", Angerstraße 11, 40878 Ratingen. Charles Aznavour, der große französische Chansonnier, wäre im Mai 2024 100 Jahre alt geworden; ein schöner Anlass für die in Ratingen lebende Sängerin Nadia Meroni, dem international wohl bekanntesten französischen Sänger einen besonderen Abend zu widmen. Als virtuoser und stilsicherer Begleiter am Flügel steht wieder einmal Gregory Gaynair an Nadia Meronis Seite. Gemeinsam lassen sie die großen Erfolge von Charles Aznavour lebendig werden. Das Konzert am 13.Januar beginnt um 17 Uhr im Gemeindehaus „Haus am Turm“, Angerstraße. 11, Der Eintritt ist frei, am Ausgang gibt es den sprichwörtlichen Hut für die finanzielle Anerkennung der musikalischen Darbietung.