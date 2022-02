Kultur in Ratingen : Musikerduo präsentiert Klänge, die aus dem Universum abgeleitet sind

Das Duo Kirchhof tritt am 6. März in der Linneper Waldkirche auf. Foto: Gemeindebüro Linnep

Breitscheid () Das Duo Kirchhof (Lutz Kirchhof, Laute, und Martina Kirchhof, Viola da Gamba) ist am Sonntag, 6. März, ab 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) zu Gast in der evangelischen Waldkirche am Linneper Weg und präsentiert alte Musik.

Die Harmonie der Welt war ein großes Thema der Weisen und Gelehrten im alten Europa. Sie suchten nach den kosmischen Bauplänen, mit denen Gott das Universum erschuf. Dabei entdeckten sie immer wiederkehrende Muster von Formen und Verhältnismäßigkeiten überall in Landschaften, Pflanzen, im Lauf der Gestirne und ebenfalls in der Musik.

Musiker komponierten nach diesen universellen Gesetzmäßigkeiten und erzeugten heilsame Klänge, denen eine große Wirkkraft zugesprochen wurde. Das Konzertprogramm des Musikerduos soll eine Vorstellung dieser tänzerischen, lebensfrohen und geistreichen Musik geben, die auf natürliche Weise zeitlos ist.