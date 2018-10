Ratingen Die Band KokoJazz tritt unter dem Titel „1968 – Songs & Stories“ auf.

(RP) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Texte & Töne“ lädt das Medienzentrum, Peter-Brüning-Platz 3, am Freitag, 2. November, um 19 Uhr zu einem Konzert mit der Band KokoJazz unter dem Titel „1968 – Songs & Stories“ ein. Fünfzig Jahre danach ist 1968 plötzlich wieder ein großes Medienthema. Damals setzten weltweit antiautoritäre, emanzipatorische Proteste Ereignisse in Gang, die heute als Zäsur eingeschätzt werden. Was um 1968 herum begann, hat Spuren hinterlassen – weltanschaulich, politisch und kulturell.