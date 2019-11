Kulturprogramm : Musik und Ballett zur Adventszeit

Kulturelle Angebote stimmen auf Weihnachten ein. Hier eine Auswahl.

Musik zum Advent Am Sonntag, 1. Dezember, findet in der Homberger Christuskirche an der Dorfstraße um 17 Uhr die 45. Musik zum Advent statt. Seit viereinhalb Jahrzehnten läuten die beiden Homberger Kirchenchöre ökumenisch gemeinsam mit Homberger Instumentalkreisen die Advents- und Weihnachtszeit ein. In diesem Jahr nehmen allein fünf Chöre – alle aus Homberg – an der Adventsmusik teil. Dies sind der Katholische Kirchenchor St. Jacobus d. Ä., der Chor der Christuskirche , der Chor TaktVoll, der Ökumenische Frauenchor und der Ökumenische Männerchor Homberg. Hinzu kommen der Posaunenchor der Christuskirchen Homberg und Oberbilk, der Instrumentalkreis der evangelischen Kirchengemeinde, der Ökumenische Blockflötenspielkreis und das Ensemble holz.in.ton.a(k)tion. An der Romantischen Orgel der Christuskirche spielt Ulrich Cyganek.