Club Heiligenhaus Zwei alte Bekannte bringen ihre Songs mit

Freitag, 15. September, ist Nadine Fingerhut um 20 Uhr zu Gast. Die Liedermacherin hat bereits im Frühjahr im Rahmen der Veranstaltung „Dreigestirn“ überzeugt und macht nun noch einmal Halt in Heiligenhaus, um das Publikum erneut zu begeistern. Sie durfte die Bühne mit einigen ihrer musikalischen Helden teilen, hat bereits eine EP und drei Studioalben veröffentlicht, konnte mehrere ihrer Songs in großen Radio-Hitlisten platzieren, arbeitet seit einiger Zeit mit dem Management der Fantastischen Vier zusammen und hat sich in der deutschen Liedermacherszene längst einen Namen gemacht. Nadine Fingerhut hat ihren ganz eigenen Sound gefunden. Textliche Tiefe und Melancholie, gesellschaftskritische und politische Themen, spannende Bilder. und dann wieder federleichte und tanzbare Songs. Bei ihrem Konzert in Heiligenhaus wird sie begleitet von Erik Regul am Piano und Thomas „Dave“ Schröder an den Percussions.