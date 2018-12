Weihnachten 2018 „Kling, Glöckchen, klingelingeling“: Die große Show der Musical-Sternchen

Heiligenhaus Drei Tage lang haben die Schüler der Velberter Starlight Musical Academy auf der Kant-Bühne alles gegeben.

Zahlreiche Fans hat die Veranstaltung sich längst erarbeitet, denn seit neun Jahren bringt man hier die ganz große Show in das beschauliche Heiligenhaus. Die Truppe rund um Academy-Chefin Maria Jane Hyde ist auf der Bühne zuhause, das wird nicht nur in der großen Geste, sondern vor allem auch bei den vielen kleinen Feinheiten und Details sichtbar. Denn umfangreiche Bühnentechnik sorgte wieder dafür, dass hier jeder Auftritt das richtige Licht erhält. Dabei lag der Auftritts-Marathon der Talentschmiede in seinen neun Jahren noch nie so nah am Weihnachtsfest, wie dieses Mal. Und so schwang die Vorfreude auf das Fest über der ganzen Veranstaltung mit. Da dürften an diesem Wochenende so manche neue Ohrwürmer dazu gekommen sein, natürlich nicht nur Weihnachtliche. Ross Antony und Paul Reeves, sowie David Michael Johnson, kurz: DMJ, hatten die Nachwuchstalente erfahrene Könner an ihrer Seite – da kann man immer noch mal etwas lernen. Für die Livemusik sorgte wieder eine vierköpfige Kombo rund um Musikschullehrer Willem Beuß (Chorleiter und Klavierlehrer) mit Richy Dennis am Schlagzeug, Markus Bender am Bass und Dirk Dressler an der Gitarre. Allen voran steht der Spaß auf der Bühne im Vordergrund. Ein Jahr lang arbeiten die Schüler auf die Abende im Dezember hin, viel Fleiß steckt hinter dieser so leichtfüßig wirkenden Show. Es zeigte sich erneut: In Heiligenhaus fühlt sich die große Show der kleinen Stars pudelwohl.