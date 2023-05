Heiligenhaus Museumstag diesmal mit „Stimmabgabe“

Die beiden Musiker Lutz Strenger und Lothar Meunier unternahmen im April 2019 erstmals den Versuch, das Publikum zum gemeinsamen Singen anzustiften – mit riesigem Erfolg: 400 sangesfreudige Menschen jeden Alters folgten der Einladung in die Kant-Aula zur Premiere der ‚Stimmabgabe‘. Einen Monat später sangen 300 Menschen im Hefelmann-Park ebenfalls zu den Klängen der beiden Musiker. Und ohne Corona wäre ihr Plan mit Sicherheit aufgegangen: Mit der ‚Stimmabgabe‘ eine feste Größe im Heiligenhauser Kulturleben zu etablieren. Nun also der Neuanfang am Samstag, 3. Juni, 17 Uhr, in der Feuerwehrscheune Abtsküche, Abtskücher Straße 30, luftig und doch überdacht. Der einmalige Veranstaltungsort wird nach dem Auftaktkonzert zukünftig nun öfter im Scheinwerferlicht stehen. Auf dem Programm stehen Lieder, die alle kennen. Dabei spielt das Duo die Hits, Evergreens und wohl auch das ein oder andere Volkslied live, die Texte werden dazu auf Leinwand projiziert. „Es macht unglaublichen Spaß, mit anderen Menschen gemeinsam zu singen. Auch, wenn man sich nicht kennt, wächst da etwas ganz Besonderes zusammen“, schwärmt Strenger. „In der großen Masse fällt es dann auch gar nicht auf, ob man schön, laut, leise, schräg oder sogar schön schräg singt. Es zählt einfach nur der Spaßfaktor.“ Es gibt auch genug Sitzplätze für die, die lieber im Sitzen ihre Stimme erheben. Tickets gibt es für 10 Euro (Erwachsene), 5 Euro ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre, Sozialhilfempfänger) olus Vorverkaufsgebühren auf neanderticket.de