Hauptstraße im Wandel Die vielen Gesichter der Hauptstraße

„At is en Dorp, met ener Strot, on lang on schmal, wie‘n Bocksennot.“ Der vor 90 Jahren verstorbene Mundartdichter Carl Schmachtenberg machte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts lustig über Heiligenhaus. Ein Dorf mit einer langen Straße und wenigen Häusern. Das Bier in der Wirtschaft blieb nach Anstich monatelang im Fass und wurde schlecht, weil die Bewohner viel arbeiteten und den Bauern der Weg zu weit war.