Ratingen: Museum zeigt Filmporträt über Maler Neumann

Ratingen Für Donnerstag, 17. Mai, lädt das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, um 19 Uhr zum Filmabend ein. Der Film "Open End - Jenseits von Zeit und Raum" stellt den Maler Hartmut Neumann vor. Der Eintritt ist frei.

1954 in Delmenhorst geboren, studierte Hartmut Neumann von 1976 bis 1980 an der Hochschule für Gestaltung in Bremen und ist seit 1992 Professor in Braunschweig. Seit dieser Zeit setzt er sich vermehrt mit der Fotografie in Relation zu seinem malerischen und zeichnerischen Werk auseinander. Neben der technischen Ebene stößt der Film die Frage an, wie es wohl wäre, wenn die Welt auf einen Schlag vom Menschen befreit wäre - wie es die Malerei und Fotografie Neumanns häufig ins Bild setzt.