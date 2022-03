Ratingen : Ausstellung lässt Bräuche aus Oberschlesien lebendig werden

Ratingen Das Oberschlesiche Landesmuseum eröffnet am 20. März eine neue Ausstellung. In „Ich brauch das“ geht es um Traditionen, die zum Teil bis heute gelebt werden.

Die Feierlichkeiten in Oberschlesien gehören bis heute zu den traditionsreichsten in ganz Polen. Hier sind viele alte Volksglauben und Bräuche erhalten geblieben, die es in den anderen Regionen nicht mehr gibt. Von jeher treffen in Oberschlesien verschiedene Kulturen aufeinander, wodurch dieses Gebiet durch eine Vielzahl unterschiedlicher Sitten und Bräuche geprägt ist.