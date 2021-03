Museen in Ratingen : Die Westtangente wird zur Kunstvorlage

In in Ratingen West aufgewachsene Künstlerin Anne Schülke zeigt eine Videoarbeit mit dem Titel "Westtangente". Foto: Schülke Foto: Anne Schülke

Ratingen Die Künstlerin Anne Schülke ist in Ratingen West aufgewachsen. Jetzt verarbeitet sie die Westtangente als Kunstobjekt. Das Museum Ratingen zeigt jetzt eine Videoinstallation.

Die in Ratingen-West aufgewachsene Künstlerin führt Erinnerungen an Räume, Gestaltung, Wege, Farben, Geräusche und Rhythmen zusammen. 2019 entstandene Sofortbildaufnahmen rund um die ehemaligen Papageienhäuser und den Schwanenteich werden zusammen mit gefundenem Material in einem Modell aus Hartschaumplatten inszeniert und so in einen architektonischen Zusammenhang zurückgeführt. Der Sound basiert auf einer rhythmischen Sequenz von Detlef Klepsch und ihrer Stimme.