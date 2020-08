Museumsschätze : Das Schützensilber erzählt Geschichte

Schützenchef Gero Keusen sagt, dass die Königskette 6,5 Kilogramm wiegt. An anderer Stelle wird das Gewicht des Königssilbers mit dem von 20 vollen Flaschen Bier im Kasten beschrieben. Vielleicht handelt es sich dabei um die lange Version mit Platten bis zum Boden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Jeder Schützenkönig ist angehalten, der Bruderschaft eine silberne Plakette zu stiften. Diese sind nicht nur kunstvoll verzierte Zeitzeugen – sie dienten bisweilen auch als Notgroschen. Sie wurden „versilbert“.

Als Gesamt-Event ist das Ratinger Schützenfest schon eine prachtvolle Sache. Doch seine einzelnen Zubehör-Teile – von den Blumenhörnern bis zu manchem alten Kostüm – sind letztlich ganz besonders und vor allem gut in Ruhe zu betrachten. In diesem Jahr zum Beispiel, in dem es eine weltweite Seuche, aber keine örtliche Brauchtumsfeier im August gab, hat man im Museum Ratingen die Gelegenheit, die ausgestellten Schilde des Schützensilbers zu betrachten.