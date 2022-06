Zur aktuellen Sonderausstellung : Gespräch mit Künstlerin im Museum Ratingen

Ratingen Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuell gezeigten Sonderausstellung „Unendliche Geschichten. Aus der Sammlung Oehmen“ statt.

Die Düsseldorfer Künstlerin Judith Samen ist mit vier fotografischen Arbeiten in der Ausstellung vertreten und wird an diesem Abend über ihre Kunst berichten. Sie studierte an der Kunstakademie Münster und schloss ihr Studium als Meisterschülerin von Fritz Schwegler an der Kunstakademie Düsseldorf ab. In ihrer Kunst fokussiert sie sich unter anderem auf den Themenkreis der Familie und der Frau in der Rolle der Mutter.