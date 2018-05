Ratingen: Museum lockt mit neuer Sonderschau

Ratingen Am kommenden Sonntag sollte man sich einen Besuch im lichten Haus unbedingt gönnen.

Wer Ratingen liebt, der hat ohne Zweifel seine bevorzugten Ecken und Plätze. Man hält sich gern dort auf, genießt die Zeit, die Atmosphäre. Aber, man kommt vielleicht nicht auf Anhieb drauf, könnte einer dieser Plätze das Museum Ratingen sein. Vor allem ab dem kommenden Sonntag, dem internationalen Museumstag, sollte man sich das lichte Haus am Peter-Brüning-Platz mal zu Gemüte führen. Denn ab dann verzeichnet die bekannte Sammlung einen beachtlichen Zugewinn an moderner Kunst und nutzt diesen Anlass gleich zu einer Ausstellung, die bis zum 19. August dauern wird. "Check-up" soll das Unternehmen heißen.

Allein zehn Bilder sind dem Museum im vergangenen Jahr anvertraut worden. Sie entstammen der Sammlung der Portigon AG, dem Nachfolgeunternehmen der ehemaligen WestLB. Vor zwei Jahren erwarb das Land Nordrhein-Westfalen einen Großteil dieser Sammlung und überführte die Werke in die neu gegründete Stiftung "Kunst im Landesbesitz". Die fraglichen 278 Kunstwerke wurden an ausgewählte Museen übergeben, darunter auch an das Museum Ratingen.

Es erhielt insgesamt neun Gemälde in unterschiedlichen Techniken und eine Serie von Radierungen. In der neuen Präsentation werden die Neuzugänge ausgewählten Stücken aus dem Bestand gegenübergestellt. Einen Schwerpunkt bilden dabei Arbeiten von Peter Brüning, dessen Werk als Ausgangspunkt der Ratinger Sammlung gelten kann. Brüning, ehemals Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie, lebte und arbeitete in seinem Atelier in Ratingen. Hier entstanden die meisten seiner teils großformatigen Werke.