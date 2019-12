Ratingen : Museum ist am zweiten Weihnachtstag geöffnet

Ratingen (RP) Wer rund um Weihnachten und den Jahreswechsel einen Besuch der städtischen Kultureinrichtungen des Amtes für Kultur und Tourismus plant, der möge die folgenden Öffnungszeiten für diesen Zeitraum beachten.

Die Stadtbibliothek ist von Heiligabend bis Neujahr geschlossen und öffnet am 2. Januar wieder. Das Stadtarchiv ist ab dem 23. Dezember nicht geöffnet, ein Besuch ist wieder ab dem 7. Januar möglich. Die Touristinformation sowie der Ticketverkauf des Kulturamts sind zwischen Weihnachten und Neujahr nur am 27.12. und 30.12. geöffnet.

Das Museum Ratingen ist am 24. und 25. Dezember sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag können die aktuellen Ausstellungen des Museums von 11 bis 17 Uhr besucht und auch die ausgestellten Beiträge zum Wettbewerb „Kunst am Bau“ besichtigt werden. Das Spielzeugmuseum lädt am 28. und 29. Dezember ebenfalls von 11 bis 17 Uhr zum Besuch ein und ist an den übrigen Tagen zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr geschlossen.