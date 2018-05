Ratingen: Museum in Hösel wird 20 Jahre alt

Ratingen Rund 450 Ausstellungen hat das Oberschlesische Landesmuseum bisher gezeigt und noch mehr geleistet. Ein Rückblick.

Danach, am 7. Juli, will das Museum erst einmal 800 Jahre Hösel mitfeiern und lädt ein zum Tag der offenen Tür. Einen Tag später wird die neue Sonderausstellung eröffnet, die dann bis Mitte Mai 2019 gezeigt wird: "Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit und Jugend in Schlesien". Und am 26. August will das Museum draußen vor dem Gebäude den eigenen Geburtstag feiern. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach wird um 15 Uhr erwartet.