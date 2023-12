Heiligenhaus Museum feiert 75 Jahre „Deutsche Mark“

Wie viel Platz nehmen 500.000 DM durchsichtig vakuumverpackt ein? Etwa so viel wie ein dickes Taschenbuch. Bloß: Die Ex-Banknoten sind geschreddert. Und Detlef Gerull, Zweiter Vorsitzender des Geschichtsvereins, macht sich einen Spaß daraus, Besucher mit einer solchen Kuriosität zu überraschen. Das Exponat selbst stammt aus Beständen der Kreissparkasse. Um einiges ernster, wenn auch ebenso unterhaltsam, beschäftigt sich die aktuelle Sonderausstellung mit - Geld. Genauer gesagt: mit Münzen aus der Sammlung des Wahl-Heiligenhausers Hans Vogel. Mit seiner Frau Petra lebt er seit vier Jahrzehnten in Heide. Und in etwa die gleiche Zeitspanne zurück reichen die Anfänge seiner Sammlung.