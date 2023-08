Graffiti-Ideen und mehr für Heiligenhaus Wie das Museum Abtsküche sich teils neu erfindet

Ein Faltblatt mit QR-Code und dazu Stichworte: „Wandmalerei, Leinwände, Kinderzimmer, Graffiti-Workshops, T-Shirt Design und Illustration.“ Plus Arbeitsproben im Faltblatt. So viel Material hat Aylin Behringer schon beim Vortreffen an besonderer Stelle dabei. Denn das, was die 28-jährige Heiligenhauserin macht, denkt sich der kunstinteressierte Laie nicht zuallererst mit dem Begriff „Heimatmuseum“ zusammen. Genau hier aber, im Museum Abtsküche, wird in den kommenden Tagen vorbereitet, was Fans und Neugierige vom 10. September an locken soll.