Heiligenhaus : Museum Abtsküche wird zum Trödelmarkt

Das Museum Abtsküche ist für sein vielfältiges Programm bekannt. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Es ist das Highlight der Trödelmarktsaison, der Nacht- und Tagesflohmarkt im Museum Abtsküche, diesmal am 16. und 17. November.

Seltene und alte Sachen sind in und das nicht nur seit ein bekannter Zwirbelbart tragender Koch und bekennender Motorradfan im Fernsehen alles in Szene setzt. Auch in Heiligenhaus ist die Vorfreude groß, wenn das Museum wieder zum Nacht- und Tagesflohmarkt einlädt. Dabei begeistert nicht nur die heimelige Atmosphäre der heimatkundlichen Sammlung, sondern auch das Angebot, was sich den Besuchern an zwei Tagen bietet.

Denn an den Ständen präsentieren sich alte Schätze aus vergangener Zeit die mal skurill und erlesen, glänzend und glitzernd oder bekannt und unbekannt sind. So reihen sich Sammlerobjekte neben Großmutters Küchenausstattung, Exponate aus dem 19. Jahrhundert an Art Déco Gegenstände und Liebhaber von Blechspielzeug werden ihre helle Freude haben. Aber auch die 1960er und 1970er werden im Sortiment zu finden sein.

Am Samstag, 16. November. kann von 17.30 Uhr bis in die tiefen Abendstunden hinein gestaunt, gefeilscht und gelacht werden. Sowohl im Foyer als auch in der alten Schulklasse und der Küche versammelt sich Rares für Bares. Traditionell für den Nachtflohmarkt ist um ca. 20 Uhr die große Auktion in der Museumsgaststätte, bei der ausgesuchte Exponate unter den Hammer kommen. Immer ein Garant für jede Menge Spaß.