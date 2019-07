Ratingen : Führungen gibt’s auch in den Ferien

Kinder können im Indurstriemuseum Cromford Baumwollfäden spinnen. Foto: RP/Stefan Arendt

Das Oberschlesische Landesmuseum und das Industriemuseum Cromford zeigen ihre Dauerausstellungen.

(jün) Mit Beginn der Sommerferien hat das Angebot an Veranstaltungen am Wochenende massiv abgenommen. Fast alle sind in die Sommerpause gegangen, aber nur fast alle. Die Museen in der Stadt haben weiterhin geöffnet und bieten Führungen an.

Eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Oberschlesischen Landesmuseums an der Bahnhofstraße in Hösel gibt es beispielsweise am Sonntag, 21. Juli, um 15 Uhr. Eine spannende Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte Oberschlesiens bietet die Dauerausstellung des Museums. Oberschlesien ist eine Region mit kultureller Vielfalt in der Mitte Europas. Der größte Teil Oberschlesiens gehörte knapp 200 Jahre zu Preußen. Hier ergeben sich viele geschichtliche Anknüpfungspunkte zum Rheinland. Oberschlesien war in seiner Geschichte enormen Veränderungsprozessen unterworfen. Dabei gab es im 20. Jahrhundert alle Facetten von Zuwanderung, Flucht und Vertreibung sowie (Zwangs-) Migration. Bei einem Rundgang erfahren die Besucher mehr über die Region und die Menschen, die in ihr lebten und leben.

Info Mittagsführung durchs Museum Ratingen Museum Ratingen Die nächste Führung „Mittags im Museum“ findet am Donnerstag, 25.Juli, statt Wann In der Zeit von 12.30 bis 13 Uhr im Museum, Grabenstraße 21. Beschreibung Es ist eine Kurzführung durch die aktuelle Ausstellung. Kosten: 3,50 Euro, inklusive ermäßigtem Eintritt. Anmeldung ist nicht nötig.

Im Anschluss an die Führung können die Besucher sich bei frischem schlesischem Kuchen austauschen. Der Komplettpreis für Eintritt, Führung, Kaffee und Kuchen beträgt 10 Euro. Für dieses Angebot ist eine Anmeldung unter Telefon 02102 965-0 oder info@oslm.de erforderlich. Wer nur an der Führung teilnehmen möchte, zahlt 6 Euro für Eintritt und Führung.

Auch im Industriemuseum Cromford ist von Sommerpause keine Spur. Dort wird am Sonntag, 28. Juli, von 12 bis 13 Uhr eine öfentliche Mit-Mach-Führung für Kinder in Begleitung zum Thema „Baumwolle spinnen“ angeboten.

Wer spinnt den längsten Faden? Opa oder Papa? Oma oder Mama? Oder doch die Kinder? Aber bevor aus der Baumwolle mit den Fingern ein Faden gesponnen werden kann, muss sie gut vorbereitet werden: Am Schlagtisch wird die Baumwolle aufgelockert und gereinigt, anschließend wird sie gekämmt – kardiert – und das Vlies zu einer Rolle aufgewickelt. Und dann zeigt sich, wer am geschicktesten aus der Wattenrolle Fasern ausziehen und verdrehen kann!

Hält der Faden? Das konnte jedenfalls der Unternehmer Johann Gottfried Brügelmann von dem Garn behaupten, das er seit 1783 in der ersten Fabrik auf dem Kontinent herstellte. Wenn im Anschluss an die eigenen Spinnerfahrungen in der Hohen Fabrik das Wasserrad in Gang gesetzt wird und die Spinnmaschinen sich drehen, können sich alle überzeugen: Die Water Frame spinnt schneller, als es mit der Hand möglich ist und wickelt einen starken, festen Faden auf ihre Spulen.