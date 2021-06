Heiligenhaus will Touristen locken : Die Abtsküche zeigt stolz ihre Museen

HEILIGENHAUS „Entdecken, forschen, erkunden, suchen, lernen, erleben“ – unter diesem Motto rücken die vier Museen in der Abtsküche als Museumslandschaft zusammen. Bürgermeister Beck nennt das: „touristisches Gesamtpaket".

Nur eins fehlt noch: das Wassermuseum. Das befinde sich derzeit noch in der baulichen Entwicklung: „Wir sind gerade mitten in den Architektenplanungen, da gibt es noch dicke Bretter zu bohren, gerade auch wegen des Denkmalschutzes“, verrät Schreven. Die Museen werden sich fortan gemeinsame Öffnungszeiten (siehe Infokasten) teilen und gemeinsam Veranstaltungen voran bringen. Die Idee zur Zusammenarbeit schwingt schon lange mit, so erinnert sich Schulze Neuhoff an eine politische Rede, die er für das Haushaltsjahr 2008/2009 gehalten habe und in der er schon eine Vision für den Tourismus in der Abtsküche hatte. Letztendlich ist das Thema allerdings völlig überparteilich auf den Schultern vieler engagierter Menschen entstanden. So haben sich die Vertreter der Einrichtungen und deren Träger bereits am 17. September 2019 zusammen gefunden, 16 Sitzungen später ist der Grundstein gelegt. „Möglich ist alles nur durch das Engagement vieler“, wie Beck noch einmal betont.

Sein Vorgänger und heutiger NRW-Staatssekretär Jan Heinisch erinnert dabei nicht nur an die Stadthistorie, die in der Abtsküche an jeder Ecke hervor blitzen, sondern auch an die emotionale Verbundenheit mit der Abtsküche: So erinnert er sich an Tage in der Kindheit, in denen er mit den Großeltern die Schwanenfamilien besucht habe, das habe ihn geprägt. „Ich glaube, dass hier noch viel drin steckt und noch spannende Dinge passieren werden“, sagt Heinisch, der die Gelegenheit nutzte, noch einmal an die Unterstützung vom Land für Vereine zu erinnern, die in diesen Tagen beschlossen werden soll.