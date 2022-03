Vor dem Stadtjubiläum in Heiligenhaus : Museenlandschaft Abtsküche öffnet alle Türen für Besucher

Heiligenhaus Das Museum Abtsküche bereitet die Schau zum Stadtjubiläum vor. Bis dahin ist noch Zeit. Aber bereits an diesem Wochenende sind die Museen erstmals seit langer Zeit wieder geöffnet.

Nach den zurzeit gültigen Regeln (2G) dürfen die Besucher wieder die interessanten Exponate in den Museen besichtigen Die ehrenamtlichen Helfer in den Museen freuen sich auf die Besucher und die anregenden Gespräche.

Dafür ist das Team rund um Kustodin Monika Voß noch auf der Suche nach Erinnerungsstücken, die das Jubiläum noch einmal besonders illustrieren. Ein altes Trikot vom TVH? Eine Flagge mit Stadtwappen? Fotos, die einen besonderen Anlass zeigen? Gesucht werden die Schätze, die zum großen Stadtjubiläum auf keinen Fall übersehen werden dürfen. Hier setzt das Team auch ein Stück weit auf persönliche Erinnerungen. Wichtig ist dabei der Bezug zu Heiligenhaus, seinen Vereinen und seinen Menschen. „Vielleicht erinnert sich ja sogar noch jemand an die Feierlichkeiten zur Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1947“, sagt Kustodin Monika Voß. Gesucht werden zum Beispiel auch noch eine N8-Filmkamera, ein Grammophon, einen Kofferplattenspieler (50er/60er Jahre) oder Fotos aus der Disco Ratskeller um 1970 mit den „The Rascals“. Exponate müssen dabei keine Schenkung sein, sondern können auch als Leihgabe in der Ausstellung gezeigt werden und danach wieder an die Besitzer zurückgegeben werden. Ob es also Vereinsgeschichte, Siedlungshistorie oder eine ganz persönliche, beeindruckende Erinnerung ist – das Museumsteam freut sich auf Ideen, Hinweise, Exponate und Erinnerungen. Weitere Informationen dazu unter 02056 – 68687 oder per Mail an info@museum-abtskueche.de