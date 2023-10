Konzert in der Musikschule Vier mal Saxophon im Ferdinand-Trimborn-Saal

Ratingen Silas Kurth, Olivia Nosseck, Katrin Ticheloven und Luca Winkmann lernten sich an der Musikschule Krefeld kennen. Ihre künstlerische Ausbildung absolvierten die vier Saxophonistinnen und Saxophonisten an der Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf bei Andreas und Martin Hilner und der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Prof. Daniel Gauthier und Sebastian Pottmeier. In den Jahren 2018 und 2019 gewann das Multiphonic Quartett zweimal in Folge den renommierten Sieghardt-Rometsch-Wettbewerb und wurde daraufhin in einer eigenen Sendung und einem Live Konzert im WDR 3 vorgestellt.