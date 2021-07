Ratingen : Ein Abend mit Willy Fritsch im Museum

Ratingen Das Oberschlesische Landesmuseum bietet am Donnerstag, 15. Juli, eine Multimedia-Lesung über den Schausspieler Willy Fritsch an. Gezeigt wird auch der Film „Die Drei von der Tankstelle“.

In ihrer 2017 erschienenen Biografie „Ein Feuerwerk an Charme. Willy Fritsch – Der Ufa-Schauspieler“ (tredition, Hamburg) zeichnet die Autorin Heike Goldbach nicht nur den erfolgreichen Karriereweg des einst außerordentlich beliebten Filmstars nach, sondern wirft auch einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Filmgeschäfts in seiner ersten Blütezeit und auf das Privatleben des Schauspielers. Ein Buch über einen Lebensweg in wechselhaften Zeiten – von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik und das Dritte Reich bis zum Wiederaufbau und Wirtschaftswunder der Bundesrepublik. Willy Fritsch starb 1973.