Ratingen : Große Enttäuschung nach Pipeline-Urteil

Rückblick: Im Jahr 2007 gab es eine Pipeline-Baustelle in Breitscheid, in Nähe Kölner Straße/A 3. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Kritiker der CO-Pipeline sind nach dem Urteilsspruch in Münster wütend. Man will nicht aufgeben.

Es gebe keine erheblichen Verfahrensfehler bei der Genehmigung des jetzt von der Covestro AG (ehemals: Bayer Material Science) vorangetriebenen Projekts durch die Bezirksregierung Düsseldorf, entschied das Gericht am Montag. Dem Vorhaben stünden keine umweltrechtlichen oder andere Vorschriften entgegen. Von Anfang an hatte sich der Monheimer Erwin Schumacher in der regionalen Bürgerinitiative gegen die CO-Pipeline engagiert. Das Urteil des OVG sei für ihn keine Überraschung, sagte er. „Wir gehen in Berufung und führen das bis zum bitteren Ende durch.“