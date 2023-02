Ratingen Immer wieder gibt es Klagen über Müll

Gerade jetzt in der vegetationslosen Zeit werden wilde Müllablagerungen für jeden sichtbar und stören das Allgemeinbild ungemein. Jeder, der sich fit genug fühlt, um in seinem Quartier mal ordentlich aufzuräumen, kann beim Dreck-weg-Tag mitmachen. Aufgeräumt wird in allen Stadtteilen. Die Teilnehmer selber legen den Bereich fest, in dem sie sammeln wollen. Den fleißigen Helfern werden für die Aktion Müllsäcke, Arbeitshandschuhe und Greifer zur Verfügung gestellt.