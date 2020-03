Ratingen : Müllabfuhr: Getrennte Teams unterwegs

Ratingen (kle) Es sind besondere Zeiten. Und vor einer besonderen organisatorischen Herausforderung steht das Amt für kommunale Dienste der Stadt nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie. „Der Müll muss abgeholt werden, Straßen müssen verkehrssicher bleiben, Kanäle müssen funktionieren“, sagt Amtsleiterin Michaela Maurer.

Deshalb hat das Amt für Kommunale Dienste provisorisch neue Standorte eingerichtet. Die Mitarbeitenden der Abfallbeseitigung sowie die Pumpenwärter arbeiten jeweils an zwei Standorten. „Das war logistisch schon eine Herausforderung“, sagt Maurer, „denn es sind ja nicht nur Hallen für die Fahrzeuge und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzuhalten, sondern es müssen auch Duschen und Umkleiden da sein.“ Wo eine räumliche Trennung nicht möglich war, starten die Beschäftigten nun morgens in zwei Gruppen zeitversetzt. „Für den Fall, dass mehrere Mitarbeiter am Coronavirus erkranken sollten und ausfallen, haben wir einen Notfallfahrplan entwickelt. Mitarbeiter, die sonst in der Grünpflege oder Straßenunterhaltung arbeiten, unterstützen nun bei Bedarf das Team der Abfallentsorgung.“